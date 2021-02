Showroomprivé revoit à la hausse son niveau d'EBITDA estimé à plus de 40 ME

(Boursier.com) — Showroomprivé (SRP Groupe), acteur européen de premier plan de la vente en ligne, spécialisé dans l'offre mode à destination de la Digital Woman, annonce avoir réalisé un très bon 4ème trimestre 2020, confirmant ainsi l'excellente dynamique dans laquelle est engagé le Groupe depuis le début du 2ème trimestre 2020.

La croissance du chiffre d'affaires au 4ème trimestre est ressortie à plus de 23%, au-dessus des attentes du Groupe. Cette excellente performance porte le chiffre d'affaires annuel du Groupe à près de 700 ME, à comparer à 616 ME en 2019, soit le niveau d'activité le plus élevé de l'histoire du Groupe.

Showroomprivé a su tirer parti de l'évolution favorable du e-commerce et récolte les fruits de ses actions qui ont notamment permis d'accroître l'attractivité de son offre avec l'arrivée de nouvelles marques de référence, en particulier sur les segments Mode, Maison et Beauté. Le succès de campagnes de publicité ciblées a également permis d'attirer de nombreux nouveaux acheteurs et de renforcer la base d'acheteurs fidèles, moteur de la croissance du Groupe.

La plus grande sélectivité et l'évolution du modèle d'achat (notamment vers le dropshipment) ont également un effet vertueux au niveau de la gestion de stocks. Cette amélioration associée à l'effet de levier de la croissance et aux pleins effets du plan de performance 2018-2020 (optimisation des process, rationalisation logistique, réduction des coûts) permet au groupe de revoir à la hausse son niveau d'EBITDA qui est désormais estimé à plus de 40 millions d'euros, au lieu de plus de 30 ME précédemment.

Showroomprivé a démarré ainsi l'exercice 2021 avec des fondamentaux considérablement renforcés et entend poursuivre sa trajectoire dynamique et créatrice de valeur dans un contexte favorable, la crise sanitaire ayant accélérée la progression durable des achats en e-commerce (41,6 millions de Français ont acheté en ligne en 2020, en progression de 1,5 million en un an).

SRP publiera ses résultats annuels 2020 le 11 mars 2021...