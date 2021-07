Showroomprivé : résultat net de 20,6 ME au S1

(Boursier.com) — Showroomprivé publie des résultats en forte progression pour le premier semestre clos au 30 juin. La hausse de l'activité +28,3% est portée par le "core business " (+29,2% sur les ventes Internet).

Confirmation du succès des actions de repositionnement stratégique et de la redynamisation de l'offre (attractivité, nouvelles marques) ;

Haut niveau de fidélité des membres et poursuite de la dynamique d'acquisition de nouveaux acheteurs ;

Montée en puissance des relais de croissance, performance remarquable de SRP Media et lancement de la Marketplace.

L'EBITDA est de +33 ME vs 7 ME au S1 2020 avec une forte hausse de la marge brute à 40,6% (contre 37,1% au S1 2020) dans la continuité du second semestre 2020 (maintien de la sélectivité des affaires, meilleure gestion des retours fournisseurs et des stocks, poursuite de la transition du modèle vers le dropshipping) ;

Le groupe souligne une maîtrise des charges opérationnelles (marketing, logistique, administratif) à 34,2% du chiffre d'affaires (-3,5 points par rapport au S1 2020) permettant un effet de levier sur la rentabilité.

Le résultat net de 20,6 ME sur la période est déjà supérieur à l'ensemble de l'exercice 2020.

Structure financière renforcée et solide

Les capitaux propres sont de 198,1 ME, renforcés par le résultat positif de l'exercice 2020.

La trésorerie brute ressort à 108,8 ME avec un cash-flow libre positif de 16,5 ME grâce à la bonne génération de cash opérationnelle qui ressort à 23,1 ME.

La trésorerie nette était de 27,9 ME au 30 juin 2021 (45,2 ME hors dettes locatives IFRS 16).

Perspectives et ambitions confirmées d'une croissance rentable en 2021

"Conforter notre modèle face à une base de comparaison plus exigeante à très court terme

Capitaliser sur l'actif toujours puissant : une base unique d'environ 25 millions de membres au total et notre capacité à les convertir en acheteurs ;

Continuer d'étoffer notre portefeuille de marques en maintenant une sélectivité forte,

Accélérer le développement des relais de croissance, très générateur d'EBITDA, tels que SRP Media, la nouvelle Marketplace, SRP Studio ;

Poursuivre le strict contrôle et l'optimisation continue des OPEX".