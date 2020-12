Showroomprivé relève son objectif d'Ebitda à 30 ME

Showroomprivé relève son objectif d'Ebitda à 30 ME









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Showroomprivé réalise une très bonne fin d'exercice, dans la continuité de la dynamique enregistrée lors des deux trimestres précédents. En conséquence, il relève son objectif d'Ebitda 2020.

Intensification des ventes

Lors de ce 4ème trimestre, traditionnellement le plus élevé de l'année, les ventes bénéficient, dans un contexte favorable au e-commerce, des grands temps forts commerciaux d'avant Noël. Elles ont été renforcées par le succès de campagnes de publicités menées depuis le 2ème trimestre 2020 visant à repositionner la marque et qui ont permis d'attirer de nombreux nouveaux acheteurs et de consolider la base d'acheteurs fidèles.

Cette attractivité s'est également renforcée d'une offre enrichie de nouvelles marques premium, fruit du travail intense mené par les équipes commerciales. Ainsi, depuis le début de 2020, près de 3.000 marques partenaires ont fait confiance au Groupe, soit une croissance de plus de 30% par rapport à 2019 avec un très fort taux de rétention.

Relèvement d'objectif

Cette très bonne dynamique de l'activité, supérieure aux ambitions du groupe précédemment annoncées, a un effet mécanique vertueux sur la rentabilité. Le Groupe revoit ainsi à la hausse son objectif d'Ebitda 2020 et estime à présent qu'il devrait être supérieur à 30 millions d'euros, alors qu'il était précédemment attendu à un montant proche de 20 ME.

Cette performance est le résultat de l'environnement favorable au e-commerce lié à la crise sanitaire ainsi que les fruits du Plan de Performance 2018-2020 mis en place pour optimiser toutes les fonctions clés de l'entreprise : plus grande sélectivité au niveau de l'offre, rationalisation de la logistique et développement du drop-shipping, contrôle des dépenses opérationnelles et marketing.

Après la mise en oeuvre du refinancement de la société, du renforcement de ses fonds propres et l'amélioration très significative de ses résultats opérationnels, le Groupe aborde le début de l'exercice 2021 avec dynamisme. Le groupe publiera ses résultats annuels en mars 2021.