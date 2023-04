Showroomprivé : recule malgré une activité dynamique au premier trimestre

(Boursier.com) — Showroomprivé consolide de 5,8% à 1,6 euro malgré un début d'année dynamique. Le groupe spécialisé dans la vente privée d'articles sur Internet a en effet dévoilé un chiffre d'affaires de 155,7 ME au premier trimestre, en croissance de 12,3%. Le Groupe anticipe la poursuite de la reprise de l'activité au cours des prochains trimestres malgré une visibilité toujours réduite du fait de la conjoncture. "Pour faire face à la volatilité du marché, Showroomprivé s'attachera à améliorer son niveau de marge brute en restant vigilant sur ses conditions d'achat et sur son niveau de stock. Les équipes resteront focalisées sur le contrôle des charges opérationnelles et s'attacheront au déploiement de la feuille de route ACE visant une croissance rentable et génératrice de cash à moyen terme".

Cette publication légèrement supérieure aux attentes d'Oddo BHF est plutôt rassurante et confirme la poursuite de la reprise d'activité qui devrait se confirmer au T2 compte tenu d'effets de base toujours très favorables. A ce stade, le broker conserve son scénario 2023 à savoir : un CA de 685 ME, en croissance de 4%, et un EBITDA de 22 ME soit une marge de 3,2% (+20 pb). Il reste néanmoins encore prudent sur le titre dans un contexte de consommation toujours incertain et maintient ainsi sa recommandation 'neutre' avec un objectif inchangé de 1,5 euro.