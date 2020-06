Showroomprivé : recule, ça se précise pour l'AK

Crédit photo © Showroomprivé

(Boursier.com) — Showroomprivé cède 4,3% à 1,17 euro en début de séance au lendemain du feu vert de l'AG au projet d'appel au marché. Le spécialiste de la vente privée d'articles sur Internet va lancer d'ici le 30 novembre une augmentation de capital en numéraire d'un montant d'environ 8 à 10 millions d'euros au prix de 0,15 euro par action, avec maintien du droit préférentiel de souscription pour tous les actionnaires.

Pour rappel, cette augmentation de capital sera soutenue par les dirigeants fondateurs, Thierry Petit et David Dayan. Ces derniers, qui détiennent à ce jour 24,25% du capital, se porteront acquéreurs des DPS des autres fondateurs (qui détiennent 8,68% du capital de la société) et de Carrefour (qui détient à date 20,42% du capital) à un prix symbolique de 1 euro à verser pour chaque bloc de DPS ainsi acquis par chacun des cessionnaires. Afin de garantir la réalisation de l'opération, les deux dirigeants se sont engagés à souscrire à l'augmentation de capital à titre irréductible et pour un montant additionnel à titre réductible dimensionné de sorte à atteindre 75% de l'émission envisagée permettant ainsi d'en garantir le succès.

Après avoir touché un plus bas à 0,476 euro le 16 mars, le titre a été multiplié par près de trois depuis, atteignant hier en séance 1,32 euro.