Showroomprivé recule, 2022 s'annonce compliqué

(Boursier.com) — Showroomprivé est à nouveau chahuté au lendemain de la présentation de ses comptes annuels. Le titre du spécialiste de la vente privée d'articles sur Internet trébuche de 3,4% à 1,32 euro après avoir chuté de 9,8% hier. La société a dévoilé de solides résultats 2021 avec un bénéfice opérationnel ajusté de 32,2 ME contre 25,4 ME sur l'exercice précédent pour un chiffre d'affaires net de 724 ME, en croissance de 3,8% par rapport à 2020. Le résultat net du Groupe ressort à 27,3 ME, soit un quasi doublement par rapport à 2020.

Dans un contexte de marché dégradé depuis début 2022, Showroomprivé se montre prudent et anticipe une décroissance de son chiffre d'affaires sur le premier semestre et une pression accentuée sur ses conditions d'achat impactant ainsi sa marge brute.

Malgré une valorisation qui reste attractive (VE/EBITDA proche de 4x) et des perspectives intéressantes à long terme, le momentum court terme restera plus dur pour le groupe, explique Oddo BHF, ce qui l'incite à la prudence (risque de révision baissière). Le broker dégrade ainsi le titre à 'neutre' alors que ce dernier devrait encore connaitre une forte volatilité sur les prochains mois dans un contexte offrant une visibilité plus limitée. L'objectif est coupé de 4 à 2 euros.