Showroomprivé rechute de 20% avec le futur appel au marché

Crédit photo © Showroomprivé

(Boursier.com) — Showroomprivé, qui avait repris plus de 50% sur les six dernières séances, replonge de près de 20% à 0,95 euro ce jeudi. Il faut dire que si le spécialiste de la vente privée d'articles sur Internet a trouvé un accord avec ses créanciers pour renforcer ses positions et obtenu un prêt garanti par l'Etat de 35 millions d'euros, le groupe s'est également engagé à réaliser, d'ici novembre, une augmentation de capital en numéraire d'un montant pouvant atteindre 10 millions d'euros. L'opération avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS), ouverte à tous les actionnaires, sera réalisée à un prix de 0,15 euro par titre. Une sacrée décote par rapport au cours de clôture d'hier soir, à savoir 1,172 euro.

Par ailleurs, si les dirigeants fondateurs, Thierry Petit et David Dayan, qui détiennent à ce jour 24,25% du capital, se sont engagés à souscrire l'opération à titre irréductible à hauteur de leur quote-part et pour un montant additionnel à titre réductible dimensionné de sorte à atteindre 75% de l'émission envisagée permettant ainsi d'en garantir le succès, Carrefour a indiqué son intention de ne pas souscrire à cette opération. Un coup dur alors que le distributeur détient 20,42% du tour de table de SRP.