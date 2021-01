Showroomprivé : précisions sur le tour de table

(Boursier.com) — Par courrier reçu le 24 décembre 2020 à l'AMF, complété par un courrier reçu le 30 décembre, le sous-concert fondateurs de Showroomprivé a déclaré, à titre de régularisation, avoir franchi en hausse, 12 septembre 2020, le seuil de 50% des droits de vote de la société SRP Groupe. Il détient, à cette date et à ce jour, 54.436.058 actions SRP Groupe représentant 63.639.116 droits de vote, soit 46,34% du capital et 50,15% des droits de vote de la société.

Ce franchissement de seuil résulte d'une attribution de droits de vote double au profit de la société TP Invest Holding Sàrl.

Ancelle Sàrl, Victoire Investissement Holding Sàrl, Cambon Financière Sàrl et TP Invest Holding Sàrl de MM. David Dayan, Eric Dayan, Michaël Dayan et Thierry Petit (les fondateurs) d'une part, et de la société par actions simplifiée CRFP 20 d'autre part, n'ont franchi aucun seuil. Ce concert détient, au 12 septembre 2020 et au 30 décembre 2020, 64.822.313 actions SRP Groupe représentant 74.025.371 droits de vote, soit 55,19% du capital et 58,28% des droits de vote de la société. Ils se répartissent comme suit :

- Ancelle Sàrl : 24,76% du capital et 25,6% des droits de vote

- Victoire Investissement Holding Sàrl : 1,99% du capital et 3,68% des DDV

- Cambon Financière Sàrl : 1,77% du capital et 3,28% des DDV

- Thierry Petit : 17,82% du capital et 17,57% des DDV

- Total fondateurs : 46,34% du capital et 50,1% des DDV

- CRFP 20 : 8,84% du capital et 8,18% des DDV

- Total concert : 55,19% du capital et 58,28% des DDV.