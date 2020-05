Showroomprivé : nouveau bond après le point trimestriel

Crédit photo © Showroomprivé

(Boursier.com) — Dans des volumes soutenus, Showroomprivé bondit de 7% à 1,14 euro et aligne une quatrième séance de forte hausse. Le spécialiste de la vente privée d'articles sur Internet a fait état d'un chiffre d'affaires net de 118,2 ME au premier trimestre, en recul de -19,8%. L'activité est toutefois en ligne avec le plan de marche de l'entreprise, grâce à l'engagement de la base d'acheteurs fidèles, qui représente plus de 90% du chiffre d'affaires, précise le management.

L'activité du trimestre a été impactée par les décisions stratégiques visant à concentrer l'offre sur les affaires les plus rentables, la poursuite de la baisse sensible des investissements marketing comparé au premier trimestre 2019, la baisse du volume de déstockage physique wholesale à la suite de la réduction fin 2019 du stock d'invendus et la baisse des achats fermes mais également l'allongement des délais de livraison et de retours liés à la période de crise sanitaire, a précisé le groupe.

Depuis le mois d'avril, le Groupe constate un rebond sensible de ses ventes, en croissance significative par rapport au mois d'avril 2019 et supérieur au plan de marche. Le Groupe bénéficie notamment d'un contexte favorable pour l'ecommerce mais commence aussi à recueillir les fruits de ses actions de renforcement de ses relations avec les marques illustrées par la signature de nouveaux partenariats avec de grands groupes possédant un large catalogue de marques. Cette tendance encourageante restera à confirmer dans les semaines et mois à venir. Seules les activités voyage et loisir restent pratiquement à l'arrêt, du fait du contexte exceptionnel du secteur. Le niveau d'activité couplé au respect du plan de marche ainsi qu'au plein effet des mesures de rationalisation initiées en 2019 permettent au Groupe de confirmer à nouveau son ambition d'une trajectoire progressive d'amélioration de sa marge d'EBITDA.

Toujours à 'réduire' sur la valeur, Oddo BHF a revalorisé le dossier de 0,5 à 0,75 euro.