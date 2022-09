Showroomprivé : nominations

(Boursier.com) — Showroomprivé , acteur européen de la vente en ligne événementielle, annonce la nomination de Stephan Ploujoux, directeur commercial, ainsi que de Hakim Ben Makhlouf, directeur des opérations, aux postes de directeurs généraux adjoints. En complément de leurs fonctions respectives, ils épauleront David Dayan, co-fondateur et CEO, dans la définition et la mise en oeuvre de la stratégie du Groupe aux côtés de François de Castelnau, CFO et Directeur général délégué. Dans le cadre de cette réorganisation, Julien Helbecque est nommé directeur commercial adjoint et intègre le comex.