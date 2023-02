Showroomprivé : nomination au Comité exécutif

(Boursier.com) — Sylvie Chan-Diaz (39 ans), directrice de la stratégie et du corporate development Showroomprive', entre au Comité exécutif du Groupe.

Sylvie Chan-Diaz a commencé sa carrière en banque d'affaires, avec huit années chez Lazard et Goldman Sachs, à Londres et à Paris. Elle a notamment accompagné des entreprises dans leurs projets de fusions acquisitions, de financement, d'introduction en bourse ou encore de restructuration. Elle rejoint Showroomprivé en 2020, après 3 ans au sein de Louvre Hotels Group ou elle était directrice M&A du Groupe.

La nomination de Sylvie Chan-Diaz au Comité exécutif vient renforcer l'équipe de direction déjà composée de 11 membres :

- David Dayan, Co-fondateur et Président-Directeur Général de Showroomprivé

- François de Castelnau, Directeur Général Délégué et Directeur Finance Groupe

- Hakim Ben Makhlouf, Directeur Général Adjoint et Directeur des opérations

- Stephan Ploujoux, Directeur Général Adjoint et Directeur commercial

- Frédéric Delalé, Directeur des Systèmes d'Informations

- Brian Beunet, Directeur du contenu et de SRP Studios

- Elodie Richard, Directrice SRP Média

- Anne Charlotte Neau-Juillard, Directrice des relations extérieures, de la RSE et de la communication

- Adrien Piacitelli, Directeur des ressources humaines

- Albert Prenaud, Directeur marketing

- Olivia Moatty, Directrice juridique