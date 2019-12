Showroomprivé n'atteindra pas son objectif d'être profitable au second semestre

Showroomprivé n'atteindra pas son objectif d'être profitable au second semestre









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Showroomprivé effectue un point sur la performance du second semestre 2019. Les actions de rationalisation et d'optimisation des coûts permettront une amélioration significative de l'EBITDA au second semestre par rapport au premier semestre 2019. Le Groupe n'atteindra toutefois pas son objectif d'être profitable au second semestre en raison d'une activité moins dynamique qu'anticipé.

Le quatrième trimestre, déterminant pour la performance du Groupe, se déroule dans une conjoncture économique et un contexte social défavorables. Par ailleurs, les décisions stratégiques visant à améliorer la rentabilité à moyen terme (sélectivité accrue, rationalisation des activités à l'international, optimisation des investissements marketing, basculement progressif du modèle d'achats fermes vers des achats conditionnels et des ventes en "dropshipment") ont un impact défavorable sur le niveau de l'activité commerciale. Au vu des informations disponibles à ce jour sur l'activité du Groupe à fin novembre, Showroomprivé s'attend, en conséquence, à une baisse de son chiffre d'affaires plus importante qu'anticipée sur le second semestre.

Ce niveau d'activité, ainsi que la poursuite de l'écoulement de certains stocks dans les réseaux de déstockage physiques à des conditions dégradées, ne permettront pas mécaniquement à Showroomprivé d'atteindre son objectif de redevenir profitable au second semestre. Le Groupe anticipe toutefois que le montant de sa perte d'EBITDA[2] pour le second semestre, sera significativement moins élevé que la perte enregistrée au titre du premier semestre 2019 compte tenu des premiers effets favorables du contrôle rigoureux des dépenses d'exploitation, de la rationalisation des fonctions support et de l'optimisation des circuits logistiques.

Le Groupe continue de s'inscrire dans une trajectoire d'amélioration progressive de sa rentabilité à moyen terme et poursuit activement la mise en oeuvre des leviers de son plan "Performance 2018-2020".

Prochaine information : Résultats annuels 2019, mi-mars 2020.