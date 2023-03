Showroomprivé : le résultat net 2022 est tout juste positif

(Boursier.com) — Showroomprivé a réalisé en 2022 un chiffre d'affaires net de 657,4 ME, en baisse de 9% par rapport à 2021. L'EBITDA est de 19,5 ME contre 48,2 ME en 2021 La marge brute recule ainsi à 37,2% contre 39,8% en 2021, sous l'effet de la politique stratégique de sécurisation des stocks sur le 1er semestre, impliquant des prix d'achats plus élevés, et d'une stratégie de rotation de stock plus rapide sur le deuxième semestre, se traduisant par un niveau de rabais plus important.

" Cette approche a permis de conserver la qualité, la profondeur et la compétitivité de l'offre offerte aux membres, avec un impact maîtrisé sur la rentabilité grâce à la réactivité des équipes ", explique le groupe.

Le résultat net est tout juste positif de 0,3 ME après 27,3 ME sur l'exercice 2021, sous l'effet du recul marqué de l'activité au premier semestre.

En dépit d'une visibilité toujours limitée, Showroomprivé anticipe une amélioration des conditions de marché en 2023 et entend continuer de se focaliser sur sa rentabilité ainsi que sur l'optimisation de son modèle économique. Le Groupe va intensifier ses efforts pour augmenter sa marge brute en prêtant une attention renforcée à ses conditions d'achat et à son niveau de stocks. Cette attention et la sélectivité des ventes seront complétées par une rationalisation de son dispositif logistique avec une réduction du nombre de ses prestataires.

Le Groupe continuera de privilégier les marques de renom en lien avec l'évolution actuelle des consommateurs qui tendent à s'orienter de plus en plus vers ces dernières. Showroomprivé compte aussi sur la poursuite de la montée en puissance de SRP Services et sur la verticale tourisme et billetterie pour améliorer son profil de rentabilité.

Enfin, Showroomprivé va intensifier son développement à l'international en concentrant ses efforts sur deux zones prioritaires qui serviront de socle pour accélérer son expansion dans les autres pays où le groupe est implanté.