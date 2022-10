Showroomprivé : le bon troisième trimestre ne compense pas le recul du chiffre d'affaires des six premiers mois de l'année

(Boursier.com) — Showroomprivé a dévoilé hier un chiffre d'affaires net du troisième trimestre en progression de +7,5% à 144,7 millions d'euros par rapport au troisième trimestre 2021, avec un chiffre d'affaires internet en hausse de +7,6%, à 142,8 millions d'euros.

Sur les 9 premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires net atteint 450,1 millions d'euros, en baisse de -13,9% par rapport aux 9 premiers mois de 2021 en raison de la base de comparaison encore défavorable sur le 1er semestre de l'exercice "et d'un environnement dégradé sur le plan macro-économique et géopolitique qui pèse sur la confiance des ménages et le pouvoir d'achat."

La meilleure performance sur le troisième trimestre ne permet pas de compenser le recul du chiffre d'affaires sur les six premiers mois de l'année.

La performance sur les 9 premiers mois 2022 reste cependant en croissance de +5,4% par rapport au 9 mois 2019.