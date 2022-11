Showroomprivé lance une grande campagne de recrutements !

(Boursier.com) — Showroomprivé , acteur européen de la vente en ligne événementielle, lance une grande campagne de recrutements. Le Groupe qui a récemment renouvelé son comité de direction souhaite désormais renforcer ses équipes et cherche plus d'une centaine de profils en France. Pionnier du e-commerce français, Showroomprivé s'attache depuis plus de 15 ans à accompagner les marques dans le développement de leur visibilité en ligne et à proposer à ses 20 millions de membres des produits et services de qualité au meilleur prix.

Pour écrire la suite de son histoire, le Groupe a récemment renouvelé son équipe de direction et cherche à recruter plus d'une centaine de personnes en France.

Pour soutenir sa dynamique, Showroomprivé recrute, à tous les niveaux, notamment dans les métiers du commerce et des achats, de l'IT, du marketing et de la finance.

Si l'essentiel des postes sont situés au siège du Groupe à La Plaine Saint-Denis, Showroomprivé recrute également à Roubaix, où se situe sa 'sales factory', ainsi qu'aux Sables-d'Olonne où est hébergée une partie de ses équipes de développeurs.

Adrien Piacitelli, Directeur des Ressources Humaines du Groupe a déclaré : "Certifié Great Place To Work et HappyIndex Trainees, nous souhaitons nous entourer des meilleurs talents pour continuer à développer notre activité. Nous recherchons des profils innovants, agiles et engagés pour nous permettre de grandir ensemble. Rejoindre Showroomprivé c'est rejoindre des équipes passionnées avec un fort niveau d'impact et de responsabilisation au quotidien !".