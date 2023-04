Showroomprivé : la reprise des ventes se confirme

(Boursier.com) — Comme attendu, la dynamique de croissance de Showroomprivé retrouvée au second semestre 2022 s'est significativement accélérée au 1er trimestre 2023, le groupe enregistrant un chiffre d'affaires de 155,7 ME, en croissance de 12,3%.

Les équipes de Showroomprivé ont su capitaliser sur un environnement macroéconomique plus stable, un effet de base plus normalisé et une offre abondante chez les marques après des soldes d'hiver au succès mitigé.

L'acquisition de The Bradery continue à porter ses fruits, contribuant à une croissance incrémentale de 5,4 points qui vient s'ajouter à la croissance organique de 6,9%. Ses ventes ont progressé de plus de 33% confirmant le fort potentiel chez les millenials, une clientèle stratégique pour le Groupe.

L'international a progressé à un rythme légèrement supérieur à celui de la France, enregistrant une croissance de 17%.

Le segment Voyages et Loisirs poursuit son développement avec une croissance de la GMV de 27%.

La Marketplace confirme également son rôle de moteur de croissance, avec un volume d'affaires en hausse de près de 38%. SRP Services affiche une croissance de 28% malgré un marché publicitaire toujours dégradé.