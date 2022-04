Showroomprivé : l'environnement s'est dégradé

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires net de Showroomprivé, au 1er trimestre 2022, ressort à 138,9 millions d'euros, en recul de -22,1% par rapport à la même période de l'exercice précédent (147 ME). Cette évolution de l'activité reflète l'environnement dégradé dans lequel évolue le Groupe depuis le second semestre 2021, avec la pénurie d'approvisionnement qui impacte directement la performance d'un certain nombre de segments de marché, et la base de comparaison élevée du premier trimestre 2021 qui était encore marqué par les restrictions liées à la crise sanitaire. Par rapport au chiffre d'affaires du 1er trimestre 2020, pré-covid, qui s'établissait à 118,2 ME, le chiffre d'affaires net est encore en progression de +17,5%. Pour Beauté Privée, le chiffre d'affaires s'inscrit en forte baisse par rapport au 1er trimestre 2021, suite à la migration de la plateforme et au repositionnement marketing qui n'est pas encore achevé. Les ventes devraient néanmoins repartir à la hausse dans les prochains mois grâce à la mise en place de partenariats avec des marques de renom. Les ventes internet en France s'élèvent à 113,4 ME, en baisse de -22,9% comparées à la même période de 2021 mais encore en hausse de plus de +17,1% par rapport au 1er trimestre 2020 qui s'élevaient à 96,8 ME. Le segment Voyage, et dans une moindre mesure l'activité billetterie, réalisent une très bonne performance, supérieure aux anticipations, mais ne suffisent pas à compenser la forte baisse des segments de la Mode et de la Beauté. Le segment de la Maison résiste mieux. Après un très bon démarrage en début d'année la marque en propre IRL connaît un trimestre contrasté. A contrario, SRP Media connaît une très bonne dynamique, dans la continuité des trimestres précédents, et la Marketplace désormais pleinement opérationnelle commence à produire ses effets sur le plan commercial.

A l'international, le chiffre d'affaires évolue de manière relativement similaire à celui de la France avec une baisse de -20% de l'activité pour atteindre 23,6 ME. Saldi Privati s'inscrit dans la même tendance que Showroomprivé sur la période. Seuls l'Espagne et le Maroc connaissent une baisse moins importante de leurs ventes.

Le nombre d'acheteurs cumulés est en progression de +6,6% sur le 1er trimestre 2022 et porte leur nombre à 11,4 millions. La baisse du nombre d'acheteurs fidèles et de commandes reflète le recul de l'activité sur la période.

Le panier moyen est en hausse de 5,1 euros sur un an (+11,5%) à 49,8 euros, sous l'effet principalement de l'enrichissement de l'offre et du recrutement de nouvelles marques premium, ce qui se traduit par un chiffre d'affaires par acheteur en très légère croissance à 106,9 euros, et ce malgré la baisse significative du nombre moyen de commandes par acheteur

Perspectives

Le Groupe anticipe une reprise de la dynamique d'activité dans la seconde partie de l'année, en raison d'une base de comparaison moins exigeante amplifiée par un plus grand niveau de stocks disponibles attendus sur certains secteurs, d'un rattrapage dans les commandes et d'une hausse continue des activités de Voyage. "Nous restons vigilants quant au contexte macroéconomique (notamment lié à l'inflation) et géopolitique qui pourrait retarder la normalisation des capacités de production et d'approvisionnement. Le Groupe peut néanmoins s'appuyer sur son modèle économique agile et optimisé pour pallier les effets d'un environnement de marché incertain".

Showroomprivé anticipe un Ebitda 2022 satisfaisant grâce à l'amélioration de son modèle bien que n'atteignant pas les niveaux record de 2020 et 2021.

Au cours des prochains trimestres, le Groupe se fixe pour objectifs de :

- Mettre l'emphase sur les verticales les plus porteuses ;

- Capitaliser sur les nouvelles activités les plus créatrices de valeur comme SRP Media, la Marketplace et SRP Studios ;

- Poursuivre la diversification des modèles d'achat-vente entre dropshipping, ventes conditionnelles et ventes fermes ;

- Poursuivre les initiatives RSE au coeur du programme Move Forward lancé par le Groupe en novembre 2020.