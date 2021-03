Showroomprivé : l'Ebitda 2020 grimpe à 42 ME

Crédit photo © Showroomprivé

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires 2020 de Showroomprivé ressort à 697,5 ME, en croissance de +13,3% par rapport à 2019.

L'effet de levier de la croissance associé aux pleins effets du plan de performance 2018-2020 permet à l'EBITDA d'atteindre un niveau record en 2020 de 42 ME, contre -31,4 ME en 2019.

Le résultat opérationnel avant coût des paiements en actions et autres produits et charges opérationnels atteint 25,4 ME, en hausse de 72,2 ME par rapport à 2019.

Le résultat net ressort à 13,9 ME, soit une amélioration de plus de 84 ME par rapport à 2019...

Les flux de trésorerie générés par l'activité sont en forte progression, à 40,3 ME vs -26 ME en 2019, sous l'effet de l'amélioration des résultats opérationnels et d'un solide ratio de conversion de l'EBITDA en cash.

Les capitaux propres ressortent à 177 ME au 31 décembre 2020.

La trésorerie nette est 11 ME au 31 décembre 2020 et de 30,8 ME hors dettes locatives...