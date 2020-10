Showroomprivé : forte hausse des revenus

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires net de Showroomprivé ressort en croissance de +29,6% à 161,9 ME au troisième trimestre 2020.

Cette performance s'inscrit dans la continuité du rebond enregistré au deuxième trimestre et confirmerait la nouvelle dynamique de croissance de l'activité dans un contexte favorable pour l'e-commerce en particulier depuis le début de la crise sanitaire.

Le niveau élevé de l'activité couplé à une plus grande sélectivité de l'offre et à une organisation des process plus efficiente, permet à la société de confirmer sa trajectoire d'amélioration progressive de ses résultats.

Showroomprivé devrait ainsi réaliser un EBITDA au second semestre supérieur à celui du premier semestre, pour un atterrissage d'EBITDA 2020 proche de 20 ME.