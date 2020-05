Showroomprivé : fort repli de l'activité à fin mars

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires net du premier trimestre de Showroomprivé est de 118,2 ME, en recul de -19,8%.

L'activité du trimestre a été impactée par les décisions stratégiques visant à concentrer l'offre sur les affaires les plus rentables, la poursuite de la baisse sensible des investissements marketing comparé au premier trimestre 2019, la baisse du volume de déstockage physique wholesale suite à la réduction fin 2019 du stock d'invendus et la baisse des achats fermes mais également l'allongement des délais de livraison et de retours liés à la période de crise sanitaire...