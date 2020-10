Showroomprivé : flambe, rebond de l'activité confirmé

Showroomprivé : flambe, rebond de l'activité confirmé









Crédit photo © Showroomprivé

(Boursier.com) — Showroomprivé est très entouré au lendemain de sa publication trimestrielle. Dans de gros volumes, l'action du spécialiste de la vente privée d'articles sur Internet s'envole de 15,8% à 1,2 euros. Le groupe a présenté hier soir un chiffre d'affaires net de 161,9 millions d'euros au troisième trimestre, en croissance de +29,6%. Cette performance s'inscrit dans la continuité du rebond enregistré au deuxième trimestre et confirmerait la nouvelle dynamique de croissance de l'activité dans un contexte favorable pour l'e-commerce en particulier depuis le début de la crise sanitaire.

Le niveau élevé de l'activité couplé à une plus grande sélectivité de l'offre et à une organisation des process plus efficiente, permet à la société de confirmer sa trajectoire d'amélioration progressive de ses résultats. Showroomprivé devrait ainsi réaliser un EBITDA au second semestre supérieur à celui du premier semestre, pour un atterrissage d'EBITDA 2020 proche de 20 ME.

À la suite de cette publication supérieure à ses attentes, Oddo BHF relève son scénario 2020 et attend à présent un CA de 677 ME, en croissance de 10% (vs 616 ME, stable), impliquant un CA T4 en croissance de 12,5%, et un EBITDA annuel de 19 ME (vs 15 ME). La bonne dynamique commerciale retrouvée et le levier sur les marges en cours (baisse des Opex et sélectivité de l'offre) devraient permettre au groupe de bien performer sur cette fin d'année. La recommandation 'neutre' est maintenue à ce stade dans l'attente de plus de visibilité sur la stratégie moyen terme du groupe et sa capacité à délivrer une croissance régulière et rentable mais la dynamique semble mieux enclenchée et le risque de liquidité est écarté avec des financements sécurisés. L'objectif est porté de 0,6 à 1,1 euro.