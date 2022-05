Showroomprivé finalise l'acquisition de THE BRADERY

(Boursier.com) — Showroomprivé (SRP Groupe), groupe européen spécialisé dans le smart shopping, annonce aujourd'hui avoir finalisé l'acquisition de The Bradery, acteur en très forte croissance de la vente événementielle premium principalement à destination des millennials.

Showroomprivé a réalisé l'acquisition d'une participation majoritaire de 51% dans The Bradery, avec la possibilité d'acquérir les 49% restants d'ici à 2026.

Cette acquisition permet au Groupe de consolider sa stratégie d'acteur référent du smart shopping en faisant cohabiter des plateformes aux positionnement complémentaires : Showroomprivé.com pour l'aspect généraliste, Beauté Privée pour la verticale très prometteuse de la beauté, et The Bradery pour la verticale en pleine expansion de la mode premium et jeune.

Avec une communauté qui fédère déjà plus de 200.000 acheteurs réguliers et plus de 400 marques partenaires, The Bradery est l'un des derniers nés des acteurs de la vente en ligne événementielle. Avec un positionnement très affirmé sur la cible des jeunes et le premium, The Bradery est l'un des acteurs les plus dynamiques du secteur. Depuis son lancement il y a 3 ans, The Bradery a déjà atteint près de 30 MEUR de GMV1. Présente en France, la société a initié une première expansion en Espagne et en Belgique.

Les fondateurs Edouard Caraco et Timothée Linyer, et leurs équipes, continueront à assurer la dynamique de croissance de la plateforme ainsi que la gestion de la société. L'objectif étant de doubler le volume de ventes en 3 ans, la transaction devrait être relutive à horizon 2024. The Bradery continuera à se développer sous sa propre marque et à être pilotée par l'ensemble de l'équipe actuelle.

KPMG a réalisé la due-diligence financière et T&A Associés a agi en tant que conseil juridique de Showroomprivé. Cambon partners a agi en tant que conseil financier et White & Case a agi en tant que conseil juridique pour les actionnaires de The Bradery.

