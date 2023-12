Showroomprivé : évolution de la gouvernance

(Boursier.com) — Le Conseil d'administration de Groupe Showroomprivé, réuni le 14 décembre, a décidé de créer en son sein un comité dédié aux sujets de responsabilité sociétale de l'entreprise (RSE), afin que l'ensemble des enjeux RSE du Groupe, tant en termes de définition de la stratégie que de reporting extra-financier puissent bénéficier d'une supervision au plus haut niveau de gouvernance du Groupe.

Le Conseil d'administration a, au cours de la même réunion, nommé les membres de ce nouveau Comité et revu la composition des autres comités du Conseil.

Création d'un comité dédié à la responsabilité sociétale de l'entreprise et missions

Le Conseil d'administration, en préparation de l'évolution des exigences légales et réglementaires en matière de RSE, ainsi que les recommandations du code de gouvernance des entreprises AFEP-MEDEF auquel il se réfère, a décidé de créer un nouveau comité dédié aux sujets RSE. Ce comité aura notamment pour missions :

-l'examen des propositions de la direction générale en matière de politique RSE

-la proposition et le suivi de l'atteinte des objectifs de la politique RSE

-la revue du reporting extra-financier

-l'émission de recommandations concernant les critères sociaux et environnementaux pour les rémunérations variables des dirigeants exécutif

Le Comité RSE se réunira également une fois par an avec le Comité d'audit afin d'examiner l'ensemble des risques du Groupe et de réaliser une revue globale des documents de reporting financier et extra-financier du Groupe.

David Dayan, Co-fondateur de Showroomprivé et Président-Directeur Général de Groupe Showroomprivé, a déclaré : "La création de ce comité traduit l'ambition portée par l'ensemble du Groupe d'accélérer la transformation de ses activités afin de concilier du mieux possible croissance et responsabilité. Cela rejoint les aspirations de nos clients mais aussi les convictions profondes de l'ensemble des équipes, pleinement engagées dans la réinvention de notre modèle."

Ce comité sera composé de Clémence Gastaldi, administratrice indépendante qui en sera la Présidente, d'Olivier Marcheteau, administrateur indépendant, et de Brigitte Tambosi, administratrice.

Clémence Gastaldi est actuellement directrice générale d'AXA Prévoyance et Patrimoine. Elle a utilisé le cadre de la société à mission pour renforcer l'impact sociétal et environnemental de cette business unit.

Ingénieur AgroParisTech, elle a débuté sa carrière au sein du cabinet du Boston Consulting Group avant de rejoindre AXA où elle a été en charge de l'équipe de planification stratégique du groupe. Elle a ensuite créé et dirigé l'équipe de marketing et de développement commercial pour le retail d'AXA France puis a été directrice générale de la région Sud Est d'AXA France.

Olivier Marcheteau a été Directeur Général de la startup française Vestiaire Collective, leader mondial de la Mode et du Luxe d'occasion, de 2014 à 2019. Il a débuté sa carrière chez Procter & Gamble puis chez Nike. Il rejoint Microsoft en 2004 et devient en 2006 le directeur France de MSN. En 2008, il est nommé à la tête des "consumer products" de Microsoft en France.

Arrivé chez Casino en octobre 2010 en tant que président de C-discount et directeur e-commerce non alimentaire du groupe, il développe le site marchand, ouvre sa marketplace et pilote notamment l'acquisition de Monshowroom et le lancement de Cdiscount en Colombie, au Vietnam et en Thaïlande.