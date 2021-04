Showroomprivé : envolée des revenus sur le T1

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires de Showroomprivé ressort en forte croissance de +50,9% à 178,4 ME au premier trimestre 2021.

Le chiffre d'affaires internet ressort en croissance supérieure à +53,7%, à 176,5 ME, enregistrant unecforte croissance sur la quasi-totalité des secteurs de vente.

En détail, les ventes internet en France s'élèvent à 147 ME en croissance de +51,8 % sur la période, bénéficiant du dynamisme des activités core business de ventes Internet.

À l'international, le chiffre d'affaires internet progresse plus vite qu'en France à +64,1 % pour atteindre 29,5 ME, bénéficiant de l'effet de l'enrichissement de l'offre et d'un retour à un solide niveau de génération de revenus pour Saldi Privati...