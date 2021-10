Showroomprivé : douche froide

(Boursier.com) — Showroomprivé fait partie des mauvais élèves du jour sur la place parisienne. Après avoir dévoilé hier soir un chiffre d'affaires en repli de -16,8% à 134,7 ME au troisième trimestre, le numéro deux français de la vente privée sur internet trébuche de près de 10% à 2,2 euros. Si la première partie d'exercice avait été très dynamique, la société était cette fois confrontée à une base de comparaison exigeante en raison du boost d'activité généré sur l'e-commerce pendant la crise sanitaire.

Le management n'a pas donné de guidance mais a indiqué attendre un EBITDA 2021 supérieur à celui de 2020. Le groupe disposait d'une trésorerie brute de 95,2 ME et d'une trésorerie nette excédentaire de 31,8 ME au 30 septembre (hors IFRS 16).

Le groupe a par ailleurs annoncé le départ de Thierry Petit à la fin de l'année 2021, même si le dirigeant conservera son rôle d'administrateur de Showroomprivé en tant que Vice-Président du Conseil d'administration ainsi qu'en tant qu'actionnaire de référence. David Dayan conservera ses fonctions de PDG et François de Castelnau, actuel Directeur Général Finances, sera nommé Directeur Général Délégué avec effet au 1er janvier 2022. Ils s'appuieront sur un Comex renouvelé en 2019 et très impliqué dans l'amélioration des performances économiques du Groupe au cours des derniers semestres.

Le momentum redevient moins favorable pour SRP avec des effets de base qui se durcissent et un ralentissement logique sur l'ensemble du marché e-commerce et plus globalement du retail. Ce ralentissement n'est pas company specific et vient impacter l'ensemble du secteur (pénuries de stocks, embouteillages de fabrication, réallocation logique des dépenses des ménages), souligne Oddo BHF. Au-delà de cette fin d'exercice qui restera mitigée, la dynamique enclenchée au sein du groupe est bonne (premiumisation, développement des nouveaux relais de croissance : marketplace, SRP Media, reprise des activités de billetterie-voyage) et devrait porter ses fruits dès que le contexte conjoncturel sera normalisé. La valorisation restant très faible (VE/EBITDA 2022 de 4.5x), le broker réitère son avis 'surperformance' sur le dossier avec une cible ajustée de 5,4 à 4 euros.