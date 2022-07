Showroomprivé : détérioration de la situation...

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires net du premier semestre 2022 de Showroomprivé ressort en baisse de -21,3% par rapport au premier semestre 2021 pour s'établir à 305,4 ME.

L'EBITDA de SRP Groupe ressort à 11,2 ME contre 33 ME au premier semestre de l'exercice précédent.

Le résultat net du Groupe ressort à 1,6 ME, soit une baisse de 19 ME par rapport au S1 2021...

Alors que le Groupe avait annoncé qu'un rebond devrait être attendu dans la seconde partie de l'année, ce dernier s'annonce plus difficile qu'anticipé et sera probablement plus long à se matérialiser compte tenu de l'évolution de la conjoncture économique.

Afficher des objectifs de chiffre d'affaires et de rentabilité à fin 2022 ne serait par conséquent pas raisonnable à ce stade...