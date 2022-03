Showroomprivé : décroissance des ventes prévue sur le premier semestre

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires net 2021 de Showroomprivé ressort à 724 ME, en croissance de +3,8% par rapport à 2020.

L'EBITDA 2021 enregistre une progression importante de 14,7% à 48,2 ME contre 42 ME en 2020.

Le résultat opérationnel avant produits et charges opérationnels s'établit à 32,2 ME contre 25,4 ME sur l'exercice précédent.

Le résultat net du Groupe ressort à 27,3 ME, soit un quasi doublement par rapport à 2020.

Les capitaux propres ressortent à 205,1 ME au 31 décembre 2021.

Showroomprivé est en situation de trésorerie nette positive de 32,3 ME.

Dans un contexte de marché dégradé depuis début 2022, Showroomprivé anticipe une décroissance de son chiffre d'affaires sur le premier semestre et une pression accentuée sur ses conditions d'achat impactant ainsi sa marge brute.