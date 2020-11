Showroomprivé crée son Cercle d'actionnaires

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Showroomprivé (SRP Group) lance son Cercle des actionnaires. Showroomprivé souhaite ainsi renforcer la relation avec ses actionnaires individuels en instaurant une plus grande proximité dans l'échange d'information et en développant leur fidélité. Au travers de ce nouveau dispositif, Showroomprivé entend tisser une relation de long terme avec ses actionnaires adhérents.

Gratuit et ouvert à tout actionnaire individuel détenteur d'au moins 100 actions SRP Groupe, le Cercle des actionnaires de Showroomprivé constituera une plateforme de communication directe et privilégiée entre le Groupe et ses actionnaires.

Les adhérents du Cercle des actionnaires de Showroomprivé auront accès à des avantages réservés :

- un bon de réduction à valoir sur le site showroomprivé.com, pour les 500 premiers inscrits (sous forme de code avantage) ;

- réception directe par e-mail des actualités phares du Groupe (communiqués de presse financiers, lettres aux actionnaires, rapports annuels/semestriels, documentation pour l'AG.) ;

- échange avec les dirigeants fondateurs lors de rencontres ou webcasts interactifs ;

- invitation à des événements exclusifs (visites privées du Siège, des plateformes logistiques ou des studios...) ;

- Adresse e-mail dédiée permettant ainsi de poser vos questions plus facilement ;

- Accès à des offres privilégiées sur le site www.showroomprive.com .

Une page dédiée à l'inscription au Cercle des actionnaires de Showroomprivé est accessible dans la partie Relation investisseurs du site internet "Corporate" du Groupe, section Cercle des actionnaires.