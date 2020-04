Showroomprivé annonce la signature d'un accord majeur avec ses partenaires bancaires

(Boursier.com) — Showroomprivé annonce la signature d'un accord majeur avec ses partenaires bancaires (BNP Paribas, CAIDF, Société Générale, BpiFrance) qui sécurise et renforce sa structure financière à court et moyen terme. Cet accord donne non seulement au Groupe les moyens financiers de poursuivre avec ambition la stratégie d'amélioration de la rentabilité sur les prochaines années mais également d'affronter la crise sanitaire actuelle. Cet accord prend la forme d'un protocole de conciliation signé le 29 avril 2020 et devrait être soumis pour homologation dans les prochains jours.

Il comprend 3 volets :

Renouvellement et allongement de la maturité de la dette bancaire existante

Les discussions précédemment annoncées avec les partenaires bancaires ont abouti au refinancement et à l'allongement de la maturité des lignes de financement bancaires du Groupe, y compris les découverts autorisés, représentant un montant global de financement de 62 millions d'euros. Cette dette bancaire est désormais constituée de prêts à terme, à amortissements semestriels et trimestriels progressifs, croissants à partir de 2022 jusqu'au 31 décembre 2026. Le coût global additionnel de cette dette par rapport aux conditions antérieures reste maitrisé, de l'ordre de 30 à 60 points de base selon la ligne de financement.

Le Groupe conserve également une dette bancaire de 2,8 ME amortissable à échéance 2023 auprès de BpiFrance.

Obtention d'une nouvelle ligne de financement à hauteur de 35 millions d'euros

Le Groupe a obtenu auprès de la CAIDF (Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d'Île-de-France) un prêt d'un montant de 35 millions d'euros garanti par l'Etat (PGE) à hauteur de 90%, amortissable et d'une maturité finale à la discrétion de la société pouvant atteindre 2026.

Cette nouvelle ligne de financement s'intègre dans l'éventail de mesures adoptées par le gouvernement français dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire et du plan d'aide national de 110 milliards pour les sociétés, conformément aux arrêtés du 23 mars et du 17 avril 2020 accordant la garantie de l'Etat aux établissements de crédit et sociétés de financement, pris en application de l'article 6 de la loi no 2020-289 du 23 mars 2020.

Dans le cadre du plan global, les créanciers bancaires ont accepté de renoncer à l'application des engagements relatifs au respect des ratios financiers au 31 décembre 2019, pour l'année 2020 et en juin 2021.

À compter du 31 décembre 2021, les financements 1 et 2 mentionnés ci-dessus sont conditionnés au respect d'un ratio de levier financier R2 (dettes financières nettes/EBITDA) dégressif, allant d'un maximum de 6 exceptionnellement pour l'exercice 2021 à 2,5 pour l'exercice 2025.

Augmentation de capital et engagement des dirigeants fondateurs

Le Groupe s'est de plus engagé à faire ses meilleurs efforts pour réaliser une augmentation de capital en numéraire d'un montant d'environ 8 à 10 millions d'euros, avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS), ouverte à tous les actionnaires, à un prix de 0,15 EUR par action.

Cette augmentation de capital serait soutenue par les dirigeants fondateurs, Thierry Petit et David Dayan. Ces derniers, qui détiennent à ce jour 24,25% du capital, se sont engagés à souscrire l'opération de capital à titre irréductible à hauteur de leur quote-part et pour un montant additionnel à titre réductible dimensionné de sorte à atteindre 75% de l'émission envisagée permettant ainsi d'en garantir le succès.

Thierry Petit et David Dayan se porteront par ailleurs acquéreurs des DPS des autres fondateurs (qui détiennent 8,68% du capital de la Société) et de Carrefour (qui détient à date 20,42% du capital) à un prix symbolique de 1 euro à verser pour chaque bloc de DPS ainsi acquis par chacun des cessionnaires. Carrefour a indiqué son intention de ne pas souscrire à cette opération, ses investissements e-commerce étant aujourd'hui centrés sur la distribution alimentaire.

L'augmentation de capital devra être réalisée avant le 30 novembre 2020, sous réserve de l'approbation par l'Assemblée Générale des actionnaires de la Société prévue le 8 juin 2020 et de la délégation au Conseil d'administration afin de mettre en oeuvre l'augmentation de capital, ainsi que de l'obtention d'une dérogation de l'Autorité des marchés financiers (AMF) à l'obligation de déposer un projet d'offre publique susceptible de résulter de la souscription à l'opération par les dirigeants fondateurs. Cette opération fera l'objet d'un prospectus soumis au visa de l'AMF.

Thierry Petit et David Dayan, Co-fondateurs et Co-CEOs de Showroomprivé commentent cet accord majeur : "Nous sommes satisfaits des discussions constructives que nous avons menées avec nos partenaires bancaires. Nous les remercions de leur confiance renouvelée dans cette période agitée et de leur soutien à notre stratégie de retournement et d'amélioration de nos fondamentaux. Notre financement est maintenant sécurisé à court et moyen terme à des conditions financières maitrisées. Nous avons décidé de nous associer pleinement à ce refinancement en nous engageant à garantir le succès de l'augmentation de capital, que nous lancerons prochainement. Chaque actionnaire pourra y participer, s'il le souhaite, grâce au maintien du droit préférentiel de souscription. SHOWROOMPRIVE dispose d'atouts pour conforter sa position parmi les acteurs majeurs du secteur et cette nouvelle étape va nous permettre de poursuivre, même dans la crise sanitaire actuelle, le déploiement de la stratégie d'optimisation de notre modèle d'achat, de nos process et de la rationalisation de notre structure de coûts. "

