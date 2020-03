Showroomprivé : amélioration de l'Ebitda sur le second semestre

Showroomprivé : amélioration de l'Ebitda sur le second semestre









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires 2019 de Showroomprivé ressort en baisse de -8,4% à 615,6 ME, après une accélération de cette tendance sur la fin du semestre. Ce repli s'explique par un environnement économique morose tout au long de l'exercice mais aussi par des décisions stratégiques.

L'EBITDA 2019 s'établit à -31,4 ME dont -23,2 ME au premier semestre et -8,3 ME au second semestre. L'EBITDA marque ainsi une nette amélioration sur la deuxième partie de l'année, et ressort sur cette période à l'équilibre retraitée des dépréciations exceptionnelle de stocks.

Le résultat net du groupe ressort à -70,5 ME avec des charges non-courantes comprenant des charges de restructuration, l'arrêt d'un projet logistique devenu non-stratégique, un complément de prix relatif à l'acquisition de Saldi Privati, des honoraires de conseil et provisions pour risques, et diverses autres charges majoritairement sans impact sur la trésorerie.

Les capitaux propres ressortent à 152,2 ME avec une dette financière nette de 29,4 ME.

La société affirme ne pas être directement impactée par les différentes perturbations liées à l'épidémie covid-19, hormis sur l'activité voyages, qui représente toutefois une faible part du chiffre d'affaires.