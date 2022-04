Showroomprivé : achat de The Bradery

(Boursier.com) — Showroomprivé annonce l'acquisition de The Bradery, acteur en très forte croissance de la vente événementielle premium principalement à destination des millennials.

Showroomprivé annonce avoir signé un accord pour l'acquisition d'une participation majoritaire de 51% dans le capital de The Bradery avec la possibilité d'acquérir d'ici à 2026 les 49% restants à un prix déterminé en fonction des performances futures de la société.

Cette acquisition sera financée entièrement par la trésorerie libre de la société.

Depuis son lancement il y a 3 ans, The Bradery a déjà atteint près de 30 ME de GMV1 et réalise ainsi un parcours exceptionnel au sein du secteur.

Sur le 1er trimestre 2022, la société affiche, dans un environnement de marché difficile, une forte croissance de l'activité avec un panier moyen de près de 100 Euros et s'impose comme une référence de la vente d'articles de mode premium.

Les fondateurs Edouard Caraco et Timothée Linyer, et leurs équipes, continueront à assurer la dynamique de croissance de la plateforme ainsi que la gestion de la société. L'objectif étant de doubler le volume de ventes en 3 ans, la transaction devrait être relutive à horizon 2024. The Bradery continuera à se développer sous sa propre marque et à être pilotée par l'ensemble de l'équipe actuelle.