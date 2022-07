Shopify poursuit son plongeon après les comptes

(Boursier.com) — Shopify , le fournisseur de services de e-commerce, décroche encore avant bourse à Wall Street. Le groupe, qui entend supprimer environ 1.000 postes soit 10% de ses effectifs, vient de faire état d'une perte pour son deuxième trimestre et de revenus inférieurs aux attentes. Le management affiche également sa prudence quant à l'impact de l'inflation sur son activité. Sur la période close fin juin, la perte nette a été de 1,2 milliard de dollars et 95 cents par titre, contre un bénéfice de 879 millions de dollars un an avant. La perte ajustée par action a été de 3 cents, contre +2 cents de consensus. Les revenus se sont tout de même améliorés de 16% à 1,3 milliard de dollars, contre 1,33 milliard de consensus.