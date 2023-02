Shopify plonge à Wall Street après les comptes

(Boursier.com) — Shopify décrochait hier soir de 10% à Wall Street, après bourse, suite à sa publication financière trimestrielle. Sur le quatrième trimestre fiscal, Shopify a enregistré une perte de 624 millions de dollars, ou 49 cents par action, pour des revenus de 1,73 milliard de dollars à comparer à un niveau de 1,38 milliard de dollars un an avant. Après ajustement pour tenir compte de la rémunération à base d'actions, des gains/pertes sur investissements et d'autres coûts, la société a réalisé tout de même un bénéfice ajusté de 7 cents par action, contre 14 cents un an plus tôt. Les analystes s'attendaient en moyenne à une perte ajustée d'un centime par action pour des ventes de 1,65 milliard de dollars, selon FactSet.

Shopify, qui fait face à la concurrence d'Amazon et vient de rehausser ses prix, prévoit une croissance des revenus de 16-19% sur le premier trimestre fiscal, mais ne fournit pas de guidance en termes de rentabilité. Le consensus FactSet était de 1,48 milliard de dollars de revenus, ce qui représenterait une progression de 23% en glissement annuel.