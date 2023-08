Shopify bat le consensus à Wall Street

(Boursier.com) — Shopify , la plateforme canadienne de commerce en ligne, cotée à Wall Street, a publié hier soir des revenus et profits trimestriels supérieurs aux attentes. Au deuxième trimestre, le chiffre d'affaires total a augmenté de 31% pour atteindre 1,69 milliard de dollars et a dépassé l'estimation moyenne des analystes, qui était de 1,62 milliard de dollars. Une charge de 1,7 milliard de dollars liée aux désinvestissements et réductions d'effectifs a entraîné une perte d'exploitation de 1,6 milliard de dollars. Toutefois, le bénéfice ajusté par action a largement dépassé les attentes, à 14 cents. Le groupe table sur une forte croissance des revenus, avec les nouvelles inscriptions et des augmentations de prix des services. Le groupe propose aux commerçants et entreprises des outils pour créer et gérer des vitrines en ligne. Au troisième trimestre, Shopify s'attend à une croissance des revenus 'dans le bas de la vingtaine', et 'au milieu de la vingtaine' après ajustement des changements liés à la cession de son activité logistique. Le consensus, de 17%, serait donc largement dépassé. Le groupe avait réorganisé auparavant son activité, après un ralentissement du rythme d'expansion, réduisant notamment ses effectifs de 20% et cédant la branche logistique à Flexport.