Sherwin-Williams s'effondre !

(Boursier.com) — Sherwin -Williams, le géant américain des matériaux de construction et peintures, plonge de plus de 10% avant bourse à Wall Street. Le groupe vient en effet de dévoiler des profits et des ventes trimestriels inférieurs aux attentes. La guidance annuelle de bénéfices est elle aussi décevante. Sur le trimestre clos, le bénéfice net a été de 578 millions de dollars soit 2,21$ par titre, contre 649 millions de dollars et 2,42$ par action un an plus tôt. Le bénéfice ajusté par action a été de 2,41$, contre 2,77$ de consensus FactSet. Les revenus ont totalisé 5,87 milliards de dollars, contre 5,38 milliards un an auparavant et 6 milliards pour le consensus FactSet.