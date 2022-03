Shell et BYD s'associent pour la recharge des véhicules électriques en Chine et en Europe

(Boursier.com) — BYD et Shell ont signé un accord de coopération stratégique pour aider à accélérer la transition énergétique et améliorer l'expérience de recharge pour les clients des véhicules électriques à batterie (BEV) et des véhicules électriques hybrides rechargeables (PHEV) de BYD. Le partenariat commencera en Chine et en Europe et s'étendra à d'autres régions du monde.

Sur la base de l'accord, BYD et Shell collaboreront dans les domaines suivant :

Pour les clients privés et commerciaux des BEV et PHEV de BYD, BYD et Shell souhaitent former un partenariat pan-européen de fournisseurs de services de mobilité, offrant à leurs adhérents un accès à 275.000 bornes de recharge via le réseau itinérant de Shell. Tous les deux, BYD et Shell, développeront également conjointement les services 'Fleet Solutions' et „Depot Charging" pour les clients BYD en Europe.

Les deux sociétés chercheront à fournir des solutions intégrées d'énergie domestique telles que la programmation tarifaire dynamique, l'intégration solaire, les batteries domestiques, la recharge Vehicle-to-Grid (V2G) dans différentes régions du monde.

Les deux parties exploreront les possibilités de construire des hubs EV BYD-Shell sur les principaux marchés européens, offrant aux clients l'expérience des conceptions haut de gamme BYD et des technologies avancées de véhicules à énergie nouvelle, ainsi que des services de recharge et numériques harmonieux développés conjointement par les deux parties pour une meilleure expérience utilisateur.

Tous les deux, BYD et Shell, recommanderont aux clients de participer au programme de décarbonation 'Accelerate to Zero' (A2Z), qui permet aux flottes d'entreprise de réduire les émissions à zéro et à zéro net sur divers marchés en Europe.

Tous les deux, BYD et Shell, prévoient de collaborer à la recherche et au développement au niveau mondial dans les domaines de la performance des batteries et de la charge avancée.

À l'échelle mondiale, Shell cherchera à aider BYD à générer des économies et de meilleures performances matérielles avec Shell E-Fluids et des liquides de refroidissement.

Les deux parties souhaitent également former une joint-venture pour développer des réseaux de recharge de véhicules électriques à travers la Chine. La co-entreprise devrait exploiter un réseau de plus de 10.000 bornes de recharge à Shenzhen, en Chine, avec un plan d'expansion dans d'autres régions en Chine.

Wang Chuanfu, Président et Fondateur de BYD, a déclaré : "L'industrie automobile subit des changements séculaires importants et le développement de véhicules à énergie nouvelle est une tendance irrésistible. Shell est le leader mondial de l'énergie, avec des entreprises dans le monde entier, apportant d'importantes contributions à la satisfaction de la demande énergétique croissante. BYD est disposé à coopérer sincèrement avec Shell et à saisir la chance historique des véhicules à énergies nouvelles, en fournissant aux consommateurs un service de haute qualité dans les installations de recharge et la consommation de véhicules à énergies nouvelles et en créant des opportunités de développement vitales."