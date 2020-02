SharonLaboratories mise sur Deinove pour soutenir ses projets de développement futur

SharonLaboratories mise sur Deinove pour soutenir ses projets de développement futur









(Boursier.com) — Le groupe Deinove, société de biotechnologie française qui s'appuie sur une démarche d'innovation radicale pour développer des antibiotiques innovants et des ingrédients actifs biosourcés pour la cosmétique et la nutrition, annonce la signature d'un Memorandum of Understanding (MoU) avec le groupe israélien Sharon Laboratories, spécialiste des conservateurs dédiés à la cosmétique.

L'objectif est d'engager un partenariat pour le développement et la commercialisation d'une gamme de nouvelles solutions biosourcées innovantes, incluant des bioactifs, issues de la plateforme DEINOVE.

Sharon Laboratories est un spécialiste de dimension mondiale des solutions de conservation pour les produits d'hygiène et de beauté. Porté par la demande croissante des consommateurs et des marques pour les ingrédients d'origine naturelle et durable, Sharon Laboratories souhaite confier à DEINOVE le codéveloppement d'une nouvelle gamme de solutions biosourcées, innovantes et différenciées.

Ce programme de 'R&D' collaborative s'appuiera sur l'expertise accumulée par la société dans l'exploitation des propriétés de sa collection de micro-organismes rares. Il viendra élargir le potentiel d'applications de la plateforme biotechnologique de DEINOVE vers un marché considérable et porteur, en s'appuyant sur les 40 ans d'expérience de Sharon Laboratories dans le domaine des conservateurs destinés aux soins personnels. Le marché cosmétique mondial est à la recherche de solutions naturelles pour remplacer les ingrédients synthétiques utilisés aujourd'hui. Le segment des cosmétiques étant en pleine croissance, la demande pour de tels ingredients va continuer à augmenter.

Le projet d'accord prévoit d'accorder à Sharon Laboratories une exclusivité sur un certain type d'ingrédients, tout en laissant DEINOVE libre de développer d'autres partenariats par ailleurs.