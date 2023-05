Shake Shack secoué par un activiste

(Boursier.com) — L 'investisseur activiste Engaged Capital cherche à obtenir trois sièges au conseil d'administration de la chaîne de restauration rapide américaine Shake Shack, indique Reuters. Selon l'article, Engaged croit savoir comment doubler la rentabilité de Shake Shack en deux ans et pense que la société devrait supprimer son conseil d'administration 'échelonné', dont tous les administrateurs ne sont pas élus en même temps. L'article note qu'Engaged négocie avec la direction de Shake Shack depuis plus de six mois et a envoyé une lettre au conseil d'administration en mars avec sa proposition de nouveaux administrateurs en plus d'autres changements pour aider à faire monter le cours de l'action, mais il n'y aurait toujours pas eu d'accord.