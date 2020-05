Shake Shack secoué par la pandémie

Shake Shack secoué par la pandémie









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Shake Shack, la chaîne américaine de fast food, a dévoilé pour son premier trimestre fiscal une perte de 1,1 million de dollars soit 3 cents par action, contre un profit net de 3,6 millions de dollars et 9 cents par titre un an avant, à la même période. Les revenus se sont appréciés quant à eux de 8% en glissement annuel à 143 millions de dollars. Le consensus était celui d'un bénéfice par action à l'équilibre selon FactSet, pour des recettes de 143 millions. A restaurants comparables, l'activité trimestrielle a chuté de 12,8% avec la pandémie, contre une performance positive de +3,6% sur la période correspondante de l'an dernier. Randy Garutti, le directeur général de la compagnie, estime qu'il s'agit d'un "test sans précédent pour notre monde et pour nos équipes".