Shake Shack : les ventes déçoivent, le titre plonge

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Shake Shack abandonne près de 8% en pré-séance après avoir dévoilé des revenus un peu courts par rapport au consensus. Les recettes ont en effet progressé de 8,5% sur les trois mois clos fin mars à 155,3 millions de dollars (+5,7% en comparable), contre 161,6 M$ attendus. Le bénéfice net par action est ressorti à 4 cents là où les analystes tablaient une perte de 9 cents. Le management table sur des ventes comprises entre 174 et 180 M$ sur le trimestre en cours, au niveau du consensus dans le haut de fourchette.

"Compte tenu de l'incertitude substantielle et de l'impact économique important résultant de la pandémie de Covid-19, la société ne fournit pas de prévisions complètes pour l'exercice se terminant le 31 décembre ", a précisé la chaîne de burgers. "Nous savons que le retour du trafic commercial, des événements et du tourisme dans des villes comme NYC, Chicago et LA sera la clé de notre rétablissement complet", a souligné le DG Randy Garutti.