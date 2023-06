(Boursier.com) — Après la fusion juridique et les migrations informatiques réalisées avec succès au premier semestre 2023, la SG poursuit une nouvelle étape majeure en déployant son identité de marque sur l'ensemble de son réseau d'agences, partout en France, à travers une campagne publicitaire auprès du grand public.

La nouvelle marque nationale SG et ses dix marques régionales (SG CREDIT DU NORD, SG GRAND EST, SG LAYDERNIER, SG AUVERGNE RHÔNE ALPES, SG SMC, SG COURTOIS, SG SUD OUEST, SG TARNEAUD, SG GRAND OUEST et SG SOCIETE GENERALE en Ile-de-France et en Corse) portent les orientations stratégiques du nouveau réseau : une marque forte, qui capitalise sur la puissance de la marque Société Générale, avec ses couleurs emblématiques rouge et noir, et son ancrage régional réaffirmé avec ses marques régionales qui se déclinent déjà depuis janvier 2023, ainsi que sur les différents points de contact avec les clients (agences, applications digitales, moyens de paiement, édition, etc.)

Une campagne publicitaire nationale et régionale pour lancer la marque auprès du grand public

La nouvelle marque SG a franchi dimanche 11 juin une nouvelle étape de son déploiement avec une campagne publicitaire, réalisée avec l'agence Havas 04, qui positionne SG comme la banque qui donne à ses 10 millions de clients particuliers, professionnels et entreprises, partout en France, toutes les chances de faire grandir leurs idées.

Une campagne en crescendo :

-une campagne marque TV, digitale et sociale avec un film marque et trois films (diffusés dès le 11 juin et jusqu'au 9 juillet) sur les forces du modèle SG, sa réactivité, son expertise, sa performance digitale qui sont autant de preuves qui font de "SG, la banque qui vous donne toutes les chances de faire grandir vos idées, où que vous soyez" ;

-une campagne d'affichage, presse et digitale, à partir du 25 juin, sur les offres commerciales emblématiques de SG, en matière de financement (le Crédit Jet Pro, le crédit Expresso pour les particuliers, le pack solaire pour les entreprises, ou le financement de travaux de rénovation énergétique pour les particuliers), d'épargne (avec la nouvelle génération d'épargne), et d'assurance (avec l'assurance auto).

Une identité qui se déploie sur l'ensemble du réseau d'agences

La marque poursuit son déploiement, partout en France, avec le ré-enseignage progressif des agences du réseau SG, débuté en janvier 2023, avec les objectifs suivants :

-optimiser la performance du dispositif : améliorer l'impact et la lisibilité, réduire la quantité de composants et d'informations...;

-être en cohérence avec les objectifs et engagements éco-responsables de la banque SG : recyclage des matériaux déposés ; réduction des matières premières, de l'éclairage et de la maintenance, utilisation de matériaux recyclés ;

-s'adapter à la pluralité des bâtiments et préserver l'histoire.

"Après la fusion juridique et les deux migrations informatiques qui se sont déroulées avec succès grâce à la mobilisation de nos collaborateurs, la présentation de notre identité de marque est une nouvelle étape majeure pour le réseau SG. A travers cette campagne publicitaire et le ré-enseignage de nos agences partout en France, ce sont les couleurs et les valeurs de la banque SG qui prennent vie dans l'ensemble des territoires où nous sommes présents. Cette nouvelle identité incarne ce que nous voulons proposer à l'ensemble de nos clients : une banque de proximité, réactive, experte, performante et responsable, à l'écoute de leurs projets et de toutes leurs idées" explique Marie-Christine Ducholet, Directrice du réseau SG en France