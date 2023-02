SG lance un nouveau dispositif, en partenariat avec Hello Watt

(Boursier.com) — SG s'est associé à Hello Watt pour élaborer un accompagnement de bout en bout, gratuit, de l'étude du projet énergétique au financement des travaux, en passant par la gestion des aides ainsi qu'à la réalisation des travaux avec un réseau d'artisans certifiés.

Les clients peuvent ainsi, par l'intermédiaire de leur conseiller SG ou directement sur la plateforme SG x Hello Watt, être mis en relation avec un expert rénovation d'Hello Watt pour :

-Recevoir une étude technique et économique identifiant les travaux de rénovation pertinents pour leur logement, leur dimensionnement et leur rentabilité,

-Bénéficier d'un réseau de professionnels certifiés et audités pour réaliser les travaux,

-Confier la gestion des primes de l'Etat et les démarches administratives à cet expert,

-Et suivre la baisse de leur consommation d'énergie post-travaux directement dans l'application Hello Watt.

En parallèle, le conseiller SG propose à ses clients des offres de financement vert comme le prêt Expresso Développement Durable. Il s'agit d'un crédit à taux réduit, simple, rapide et évolutif, pour financer des travaux favorisant les économies d'énergie dans leur résidence principale, secondaire ou locative.

"Grâce à ce partenariat avec Hello Watt, nous proposons aux particuliers une offre innovante et intégrée pour la rénovation énergétique des logements, complémentaire à nos offres de financement. SG confirme ainsi son ambition d'accompagner la transition écologique et le développement durable de ses clients et des territoires" indique Véronique Loctin, Directrice RSE du réseau SG en France.

"Nous sommes ravis de pouvoir faire bénéficier les clients SG de toute l'expertise d'Hello Watt sur la rénovation énergétique et le solaire en autoconsommation, dans un contexte où les prix de l'énergie vont continuer à fortement augmenter, et où les passoires énergétiques deviennent progressivement interdites à la location" ajoute Sylvain Le Falher, Cofondateur et CEO d'Hello Watt.