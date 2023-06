SG devient mécène de la chaire IMT Economie des Communs de Données

(Boursier.com) — La Chaire Économie des Communs de Données de l'Institut Mines-Télécom accueille la banque SG parmi ses mécènes

La Chaire de Recherche-Action "Économie des Communs de Données" (ECD) de l'Institut Mines-Télécom travaille à l'émergence de nouvelles valeurs économiques et sociétales par la mise en commun de données.

Elle a pour ambition de fournir aux entreprises et acteurs publics des solutions de coopération par les données dans une économie qui fait face à des enjeux technologiques, sociaux et environnementaux. La banque SG rejoint la Chaire ECD pour participer à ses travaux pluridisciplinaires.

"La force du collectif devient déterminante pour créer de la valeur en partageant des données au sein d'un écosystème et répondre aux enjeux de durabilité" poursuit l'établissement. Dans un contexte de digitalisation accrue de la société, la valeur résidera de plus en plus dans la capacité des organisations à développer de nouvelles coopérations avec les données. Pour encadrer ces démarches, les travaux de la Chaire ECD s'appuient sur l'étude de cas d'usage et ont pour objectif de proposer des solutions répondant à la fois aux questions économiques, juridiques, techniques et organisationnelles.

Issue du rapprochement des réseaux Société Générale et Crédit du Nord, la banque SG rejoint en tant que mécène la Chaire ECD. Le format de Recherche-Action de la Chaire ECD, qui allie recherche et approche pratique portant sur des dispositifs réfléchis collectivement, permettra à la banque de contribuer à la définition de nouveaux modèles de gouvernance, de valorisation et d'usages des données au service des transformations économiques, sociales et environnementales des régions et de leurs écosystèmes.

SG rejoint les autres mécènes de la Chaire : Dassault Systèmes, L'Oréal, Orange et Newmeric.

Une convention de mécénat a été signée le 16 juin lors de VivaTech 2023 par Odile Gauthier, directrice générale de l'Institut Mines-Télécom, Claude Imauven, président de la Fondation Mines-Télécom et Karim Perdreau, Directeur Data et IA du réseau SG en France.