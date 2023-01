SFR signe un partenariat stratégique avec Nokia pour développer son coeur de réseau 5G SA

(Boursier.com) — Dans la continuité de son déploiement 5G, SFR signe un partenariat stratégique avec Nokia pour la fourniture et l'intégration de son coeur 5G SA. Ce coeur de réseau 5G cloud native sera déployé en 2023 et permettra de révolutionner les usages des entreprises et du grand public dans les années à venir, avec des services 5G avancés ultra-haut débit...

Nokia accompagnera également SFR sur le déploiement d'un réseau mobile privé 5G (5G Private Network), au travers de la solution de bout en bout Nokia Digital Automation Cloud (DAC) 5G. Cette solution permettra aux clients désireux de travailler en environnement mobile fermé (de l'accès radio jusqu'au coeur de réseau 5G), de bénéficier d'un réseau indépendant du réseau mobile de SFR. Avec cette architecture, dont le Showroom 5G de SFR sera prochainement équipé, l'ensemble du réseau sera autonome et dédié au client.

SFR proposera également une solution réseau mobile privé "Hybride" (Hybride Private Network) pour les clients souhaitant bénéficier à la fois d'une architecture isolée (forts besoins en latence, débits ou sécurité), et d'une architecture virtuelle pour les besoins des employés qui souhaiteraient une couverture nationale.

SFR, 1er opérateur à avoir réalisé un service de Network Slicing 5G SA en conditions réelles

SFR a déjà testé fin 2022 le service de Network Slicing avec Nokia et les équipes media du groupe sur l'Altice Campus.

Ce cas d'usage, essentiel pour les journalistes reporter d'images (JRI), consiste à préserver les débits montants nécessaires aux reportages en direct. Un "slice", ou sous-réseau, leur a été réservé en fonction de leurs besoins, et ce, en simulant des conditions de fortes sollicitations radio.

Cette nouvelle architecture, qui permet d'apporter une qualité de service spécifique en fonction des besoins critiques, en temps réel et de manière sécurisée, devient concrète grâce au coeur 5G SA de dernière génération.

Nokia a déployé des réseaux critiques pour plus de 2.200 grandes entreprises dans les secteurs du transport, de l'énergie, de la fabrication, du Web et du secteur public dans le monde entier et a également installé chez ses clients plus de 515 réseaux privés sans fil, dans un large éventail de secteurs. A ce titre, Nokia a été cité par de nombreux analystes industriels comme le principal fournisseur de réseaux privés sans fil dans le monde.

SFR, no1 en nombre de sites 5G 3.5 GHz et no1 ex-aequo sur le score 5G

Avec la volonté de toujours apporter la meilleure expérience à ses clients, SFR travaille chaque jour pour leur offrir une qualité de service optimale.

Cet engagement est reconnu par l'ANFR qui classe SFR no1 en nombre de sites 5G dans la bande de fréquence 3.5 GHz (avec 5.622 sites techniquement opérationnels), ainsi que par nPerf qui, dans son baromètre 2022 des connexions Internet mobiles en France métropolitaine, classe SFR no1 ex-aequo sur le score 5G nPerf, prenant en compte des critères tels que le débit, la latence ou la qualité de navigation web.

Fermeture des réseaux 2G et 3G respectivement en 2026 et 2028

SFR a décidé de réallouer dans les prochaines années les radiofréquences de ses réseaux 2G et 3G vers ses réseaux 4G et 5G. Cette opération permettra d'apporter plus de débit et d'améliorer encore la réactivité et la qualité de la voix grâce à la généralisation de la VOLTE. Plus intelligentes et plus sécurisées, ces dernières technologies sont également plus efficaces en matière de consommation énergétique.

Les réseaux 2G et 3G, lancés respectivement en 1991 et en 2000, cesseront donc d'être opérés par SFR en fin d'année 2026 (2G) et fin d'année 2028 (3G).

SFR a déjà anticipé cette évolution, par exemple pour le marché des objets connectés. Premier opérateur en effet à proposer le NB-IoT (Narrow-Band Internet of Things), SFR a commercialisé ensuite, en septembre dernier, le LTE-M (Long-Term Evolution for Machines). Ces technologies en 4G prennent d'ores et déjà le relais des précédentes (en 2G-3G).

SFR accompagnera par ailleurs ses clients particuliers comme professionnels qui n'ont pas encore accès aux technologies les plus récentes, le calendrier permettant d'anticiper cette modernisation dans un cycle naturel de renouvellement.

