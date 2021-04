SFR renforce son infrastructure réseau avec Cisco

SFR renforce son infrastructure réseau avec Cisco









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Cisco et SFR ont annoncé aujourd'hui d'importantes mises à jour de l'infrastructure réseau de SFR pour aider les entreprises en France à accélérer leur transformation numérique, et répondre ainsi au mieux aux exigences de flexibilité.

Pour maintenir leur activité dans un contexte particulièrement difficile, les entreprises doivent renforcer leurs plans de continuité d'activité. Cela nécessite un accès plus rapide au réseau et des solutions de collaboration innovantes pour connecter virtuellement employés, clients et partenaires. Pour répondre à ces nouvelles attentes, le réseau doit s'adapter afin d'offrir de meilleures performances et une plus grande résilience.

SFR, 2e opérateur français, accélère le déploiement de ses infrastructures Très Haut Débit, via la Fibre, la 4G et la 5G. Doté d'un réseau de fibre optique (FTTH / FTTB) de 21 millions de prises éligibles, SFR a été le premier opérateur à lancer la 5G en France, en commençant par la ville de Nice. SFR offre aujourd'hui trois forfaits sécurisés 5G à destination des entreprises, disponibles sur une gamme de terminaux mobiles 5G.

Partenaire des clients entreprises dans leur transformation numérique, SFR a équipé son réseau avec les dernières avancées technologiques que Cisco offre dans le domaine des infrastructures Internet à grande échelle. Grâce à la cinquième génération de routeurs ASR 9000, qui permet notamment de réaliser d'importantes économies d'énergie, son infrastructure de réseau est désormais prête pour l'Ethernet 400G afin de répondre aux besoins croissants des entreprises en matière de bande passante. De plus, le déploiement de la technologie Segment Routing, permet à SFR de fournir aux entreprises un accès renforcé à leurs services de cloud tout en prenant en charge un large éventail de niveau de services (SLAs), notamment une faible latence, qui sont fondamentaux pour le développement des services 5G et IoT à venir.