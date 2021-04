SFR lance la 5G à Nantes

Crédit photo © Boursier.com

(Boursier.com) — Premier opérateur à avoir lancé la 3G, la 4G, et la 5G en France, SFR continue d'étendre sa couverture et annonce activer aujourd'hui ses services 5G à Nantes et dans sa métropole. Près de 380 communes sont ouvertes en 5GSFR à ce jour.

Après avoir respecté le temps du débat public initié par la mairie fin 2020, SFR lance ses services 5G dès ce mardi à Nantes. SFR couvre dès aujourd'hui 75% de la population Nantaise en 5G et a allumé la 5G dans une vingtaine de communes de la métropole nantaise.

SFR continue ainsi d'équiper ses sites et étend jour après jour ses services 5GSFR comme aujourd'hui à Nantes, qui va bénéficier d'une vitesse de connexion optimale grâce à l'utilisation massive par SFR des fréquences 3.5 GHz qui offrent les meilleurs débits. Grâce à cette ouverture en 5GSFR, Nantes peut répondre aux besoins capacitaires inhérents à sa densité de population, et servir le dynamisme des nombreux acteurs qui la positionne comme une véritable Métropole numérique.

C'est d'ailleurs à Nantes que SFR, dès 2019, s'était associé à la SNCF pour mener les premiers tests d'expérimentation de la 5G en Gare de Nantes. Les bénéfices constatés par la SNCF en termes de débits, de continuité des services numériques ou de performances de nombreux outils nomades sont réels. Ces nouvelles applications métiers et usages industriels feront l'objet d'une présentation concrète dans les toutes prochaines semaines.

Pour Grégory Rabuel, Directeur général de SFR : "Qu'il s'agisse d'emplois, de formations, de création d'entreprises ou d'innovations, l'attractivité de Nantes ne cesse de se démontrer. La Ville et la Métropole ont contribué à la construction d'un écosystème numérique solide et reconnu dont l'attente en matière de connectivité est forte. La 5GSFR va faciliter et amplifier les opportunités de croissance des entreprises, mais aussi délivrer une qualité de connexion optimale à tous ceux qui viennent profiter du cadre de vie offert par Nantes, et ainsi rendre le numérique toujours plus accessible à tous".