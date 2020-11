SFR commercialise 'SFR HomeSound', une enceinte connectée

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Grâce à la puissance de la Fibre de SFR et à la SFR Box 8, première box du marché français intégrant le Wifi 6, SFR capitalise sur la qualité de ses offres très haut débit et offre de nouveaux services et usages dans chaque foyer français.

Suite au lancement de l'offre Box+TV, associant la souscription d'un abonnement Internet et l'achat d'une télévision 4K UHD dernière génération, SFR commercialise à partir d'aujourd'hui 'SFR HomeSound', une enceinte connectée - déclinée en 2 versions - en partenariat avec Devialet et développée avec Sagemcom.