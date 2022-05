(Boursier.com) — SFR BUSINESS renforce son offre d'hébergement pour les entreprises avec 26 nouveaux datacenters en France. Pour accompagner l'accélération de la transformation numérique des entreprises, soutenir leurs besoins de connectivité en France comme à l'international avec un haut niveau de performance et de fiabilité, SFR Business s'adosse à deux experts dans le domaine de l'hébergement pour enrichir son offre Netcenter.

SFR Business renforce son partenariat de long terme avec Equinix et Interxion : A Digital Realty Company, deux opérateurs de datacenters reconnus et certifiés, pour accompagner un plus grand nombre d'entreprises vers des solutions en mode cloud ou hybride alliant le cloud et l'hébergement.

Présent sur le marché de l'hébergement, depuis plus de 20 ans, à travers son offre de colocation Netcenter et de ses 7 datacenters (Aubervilliers ; Courbevoie ; Bordeaux ; Rennes ; Strasbourg ; Val-de-Reuil ; Vénissieux), SFR Business étend aujourd'hui ses espaces d'hébergement en colocation dans 26 datacenters proches des grandes métropoles françaises comme Bordeaux, Marseille et la région parisienne ainsi qu'à l'international.

Les synergies, issues de ces partenariats, en termes de maillage territorial, de coeur de réseau SFR et d'ouverture à l'international apportent aux entreprises une réponse sécurisée à leurs besoins de flexibilité qu'il s'agisse de leur développement en Europe comme partout dans le monde ou de gestion au quotidien de leur système d'information.

A cela s'ajoutent, la haute densité des nouveaux datacenters, des certifications comme ISO 27001* ou HDS* qui offrent aux entreprises les meilleures garanties de haute disponibilité (99,99%) et de résilience, indispensables dans des situations exceptionnelles comme la mise en place de plan de continuité d'activité.

Un large choix de prestations complémentaires est proposé dans la nouvelle version de l'offre Netcenter. Parmi celles-ci, les services d'urbanisation, de migration et de déménagement en France ou en Europe opérés par des spécialistes qui sont proposés clés en main.

A travers la nouvelle version de son offre Netcenter, SFR Business souligne une nouvelle fois sa volonté de s'inscrire comme l'un des leaders de l'hébergement et de l'expertise en projet d'externalisation des systèmes d'information des entreprises. Grâce aux datacenters neutres en carbone, SFR inscrit sa démarche dans le respect de l'environnement.