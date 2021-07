SFR Business remporte l'appel d'offres international de l'hébergement informatique de Mediakind

(Boursier.com) — SFR Business annonce avoir été retenu par Mediakind, le leader mondial des technologies et des services pour le transport, la diffusion et la consommation de contenus audiovisuels, afin d'assurer l'externalisation de l'hébergement de ses infrastructures informatiques basées en Europe.

"Fort de son expertise dans les domaines de l'hébergement d'équipements critiques et de la connectivité Très Haut Débit, SFR Business a su bâtir un dispositif robuste et flexible, basé sur son écosystème de partenaires internationaux et sur son réseau de datacenters de proximité" commente le groupe.

Cette solution d'externalisation de bout-en-bout intègre la fourniture des espaces nécessaires, la gestion de la réurbanisation des salles informatiques, ainsi que le pilotage de l'ensemble du projet pendant les 4 prochaines années. Ce projet s'inscrit par ailleurs dans une démarche de rationalisation. Un seul site ultra sécurisé et hautement certifié, basé en Ile-de-France, hébergera l'infrastructure composée de 110 baies informatiques, en remplacement des 4 sites européens de production de Mediakind.

En tant qu'acteur de solutions d'hébergement et doté d'un réseau de datacenters étendu sur l'ensemble du territoire, SFR Business a été en mesure de mettre à la disposition de Mediakind un second datacenter implanté dans l'Ouest de la France afin de répondre à ses problématiques à l'échelle de la région.

SFR Business a confié à LMS, expert reconnu dans le domaine du transport IT, le déménagement physique des infrastructures informatiques. Un marqueur fort de différenciation dans la proposition faite à Mediakind car rarement inclus dans les offres en raison de sa technicité et de sa complexité.

Dans la perspective du développement du client à l'international, SFR Business a également fait le choix d'opérer avec Equinix, leader mondial de l'infrastructure numérique présent sur plusieurs continents. Une collaboration qui permettra au client de bénéficier d'une grande flexibilité et de synergies avec ses plateformes situées en Europe.

Pour Emmanuel Pugliesi, Directeur Exécutif SFR Business : "SFR Business, leader de la convergence telecom et ICT, bénéficie d'une expertise reconnue dans le domaine de l'hébergement, certifié ISO 27001 et HDS, capitalisant sur 7 datacenters répartis sur le territoire français. L'intégration de Equinix dans notre écosystème nous permet d'étendre nos capacités d'hébergement et d'accompagner nos clients dans leur extension internationale. Le projet que Mediakind confie à SFR Business démontre une nouvelle fois la capacité de notre groupe à accompagner des projets de transformation d'envergure internationale, tant dans le cadre de programme d'hébergement que lors d'opérations move to Cloud."