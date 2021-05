SFR Business poursuit et renforce son partenariat avec la CAIH

(Boursier.com) — Opérateur de référence pour la téléphonie Fixe, Data et Mobile des adhérents de CAIH depuis 2017, SFR Business a de nouveau été retenu comme attributaire du marché pour une durée de 4 ans et étend le périmètre de ses prestations à d'autres services.

Dans sa démarche continue de transformation numérique au service de ses adhérents, CAIH a lancé un appel d'offres couvrant l'ensemble des besoins des établissements de santé pour la téléphonie, la mobilité et les réseaux Data.

La transition vers les technologies IP est au coeur de cette nouvelle collaboration afin d'accompagner les besoins croissants de services innovants des adhérents et garantir la meilleure qualité de service.

Au terme de l'appel d'offres, la Centrale d'Achat de l'Informatique Hospitalière a renouvelé sa confiance à SFR Business dans le cadre d'un marché notifié en janvier 2021...